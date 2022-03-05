Rusya, geçici ateşkes ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusunun Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları 10. gününde de devam ederken, Batı tarafından da yaptırımlar sıkılaştı. İşte Rusya- Ukrayna savaşında son durum:

*Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralini geri aldı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko 'Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldı' dedi.

*Ukrayna’nın askeri altyapısından 2 binden fazla tesis imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk ve Lugansk’ın kurtarılması amacıyla düzenlenen operasyon sırasında Ukrayna’nın askeri altyapısından 2 bin 37 tesisin imha edildiğini duyurdu.

*Rus ordusu insani koridor için geçici ateşkes uygulayacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

*Zelensky'den Nato eleştirisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, NATO'ya ateş püskürdü. Zelensky, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye. Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.

Öte yandan ABD, Rusya'nın nükleer konuşlanmasını günlük olarak takip ettiklerini, bir değişiklik olmadığını duyurdu.