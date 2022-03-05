  1. Türkiye
5 Mar 2022 13:36

Kalın: Erdoğan yarın Putin ile görüşecek

Kalın: Erdoğan yarın Putin ile görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in yarın telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in yarın telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

NTV'den Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtlayan Sözcü Kalın, ''Bu savaş derhal durdurulmalı ve müzakere masasına geri dönülmeli. Biz Türkiye olarak cumhurbaşkanımız çok yoğun diplomasi yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızın yarın Putin ile görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanımız yarın Putin'e Türkiye'de görüşme olabileceğini söyleyecek. Ateşkese şans verin, insani koridor oluşturalım. Bu savaş uzarsa hem Rusya için hem Ukrayna için bütün bölge için büyük bir yıkım olacaktır." diye konuştu.

News Code 1900860
https://tr.mehrnews.com/news/1900860/

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