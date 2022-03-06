Moskova ve Kiev arasındaki geçici ateşkes başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusunun Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları 11. gününde de devam ederken, Batı tarafından Moskova'ya karşı yaptırımlar da sıkılaştı. İşte Rusya- Ukrayna savaşında son durum:

*Siyonist Rejim Başbakanı, Zelensky ile 24 saatte 3. kez görüştü

Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son 24 saatte üçüncü kez telefon görüşmesi yaptı.

*Putin, Macron ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, birazdan da Fransa lideri Macron ile görüşecek.

*Akar:Bir an önce ateşkesin ilanından yanayız

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızın güvenliği ve onların bir an önce ülkemize tahliyeleri çok önemli. Bunların yapılabilmesi için bir an önce ateşkesin ilanından yanayız" ifadelerini kullandı.

*Geçici ateşkes başladı

Ukrayna'nın Mariupol kentinde insani koridorların açılması için Rusya ile kararlaştırılan geçici ateşkes başladı.

Mariupol Kent Konseyi, yerel saat 10.00 itibariyle Rusya ile geçiciği ateşkesin başladığını duyurdu. İnsani koridorlar için yapılan ateşkesin yerel saat ile 21.00'e kadar süreceği açıklandı.

*Rusya, Ukrayna askeri üssünü ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'nın Herson kentinde Ukrayna ordusuna ait bir askeri üssü ele geçirdi. Açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı yaptı.

*Zelenskiy için savaşacak askerlere 2000 dolar verilecek

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra taraflar arasında savaş kızışırken, İngiliz The Times gazetesi dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı…

Gazete, Ukrayna adına Rus askerlerine karşı oluşturulacak ekiplerde görev alacak yabancı askerlere günlük 1000 ile 2000 dolar (yaklaşık 14 bin TL ile 28 bin TL) maaş ve ikramiye verileceğini duyurdu. Silent Professionals (Sessiz Profesyoneller) isimli bir platformun bu teklifi sunduğu ve bu paraya çalışacak askerleri görevlendirmek istediği aktarılırken, bu ilanın Birleşik Krallık, Avrupa ve ABD’de yayınlandığı da belirtildi.

*Moskova ve Kiev heyetleri Pazartesi günü görüşecek

Ukraynalı müzakereci David Arahamiya, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 3. turunun pazartesi günü gerçekleşeceğini söyledi. Rusya delegasyonunun üyesi Slutskiy, ikinci tur görüşmelere ilişkin Ukrayna delegasyonunun anlaşmaya varmak istediğini ancak aşırıcı grupların anlaşmaların uygulanmasına engel olduğunu belirtti.

*Ukrayna ve ABD dışişleri bakanları, Polonya sınırında bir araya geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile Ukrayna-Polonya sınırında bir araya geldi.

Kuleba ile Blinken’in görüşmelerinde, Rusya’ya getirilmesi planlanan yeni yaptırımlar ve Ukrayna’ya gerçekleştirilecek yeni silah tedarikleri konularını ele aldıkları belirtildi.

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