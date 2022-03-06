IMF: Savaşın küresel ekonomiye etkisi ağır olacak

IMF'den yapılan açıklamada, fonun icra kurulunun Kristalina Georgieva başkanlığında toplandığı ve Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkileri ile etkilenen ülkeler için olası hızlı finansal yardımın görüşüldüğü belirtildi.

Ukrayna'daki savaşın ülkenin fiziksel altyapısına büyük zararlar verdiğine dikkati çekilen açıklamada, komşu ülkelere 1 milyondan fazla mülteci dalgasına ve Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yatırımların açıklanmasına neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Durum oldukça değişken ve görünüm olağanüstü belirsizliğe tabi olsa da ekonomik sonuçlar şimdiden çok ciddi." değerlendirmesi yer aldı.

"Çatışma tırmanırsa, ekonomik zarar daha da yıkıcı olacaktır"

Buğday ve diğer tahıllar dahil olmak üzere enerji ile emtia fiyatlarının yükseldiğine işaret edilen açıklamada, bunların tedarik zinciri kesintileri ve Kovid-19 salgınından toparlanmadan kaynaklanan enflasyonist baskılara katkıda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, fiyat şoklarının tüm dünyayı etkileyeceği vurgulanarak, "Çatışma tırmanırsa, ekonomik zarar daha da yıkıcı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

IMF'nin açıklamasında, Rusya'ya yönelik yaptırımların da küresel ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli etkileri olacağına dikkati çekildi.

Birçok ülkede krizin hem enflasyon hem de ekonomik faaliyet üzerinde olumsuz bir şok yarattığı belirtilen açıklamada, para politikası otoritelerinin uygun tepkileri ayarlamak için artan uluslararası fiyatların yerel enflasyona geçişini dikkatle izlemesinin gerekeceği vurgulandı.

Kaynak: Bloomberg