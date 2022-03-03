Ukrayna'daki savaşın etkisi Türkiye'ye yansıdı!

Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam bekleniyor.

Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.