Ukrayna'daki savaşın etkisi Türkiye'ye yansıdı!

Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam bekleniyor.
Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.
Rusya-Ukrayna savaşı akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geleceği bildirildi.
Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam bekleniyor.
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