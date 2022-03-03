  1. Ekonomi
3 Mar 2022 16:47

Ukrayna'daki savaşın etkisi Türkiye'ye yansıdı!

Ukrayna'daki savaşın etkisi Türkiye'ye yansıdı!

Rusya-Ukrayna savaşı akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geleceği bildirildi.

Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam bekleniyor.
Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

News Code 1900827
https://tr.mehrnews.com/news/1900827/

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