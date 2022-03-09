İran'ın yeni uydusu "Nur-2" uzaya fırlatıldı

İran’ın "Nur-2" adlı askeri uydusu dün Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından başarıyla uzaya fırlatıldı.

Reisi: Kırmızı çizgilerimizden geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün İran Uzmanlar Meclisi oturumunda yaptığı konuşmada, İran ile P4+1 ülkelerinin (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) katılımıyla Viyana'da yürütülen müzakerelere ilişkin, "Viyana'daki müzakerelerde kırmızı çizgilerimizden geri adım atmadık, atmayacağız." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Özbekistan'a gitti

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Şemhani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Müşaviri Viktor Mahmutov'un daveti üzere dün akşam saatlerinde Taşkent'e gitti.

İran'da COVID-19 salgınında vefat sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 144 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 841 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 138 bin 260'a, vaka sayısı ise 7 milyon 102 bin 159'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 428'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 747 bin 70'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran'da yerli aşı Noora'ya acil kullanım izni verildi

İran'da yerli yapım koronavirüs (COVID-19) aşısı Noora için acil kullanım izni verildiği belirtildi.