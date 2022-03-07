Emir Abdullahiyan ile Lavrov telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Viyana'daki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konulu müzakelerler ve Ukrayna krizi değerlendirildi.

Lavrov, Viyana'da yürütülen müzakerelere değinerek, olası anlaşmanın çeşitli alanlarda tüm tarafların iş birliği yapması için eşit hak tanıması gerektiğini vurguladı.

Viyana Müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.