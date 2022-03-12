Emir Abdullahiyan, Polonyalı mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Ukrayna krizi ve Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Polonya hükümetine Ukrayna krizinde yerinden edilmiş ve sığınmacılara yardım etme çabalarına, özellikle İran vatandaşlarının intikali için teşekkür etti.

Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişine, özellikle İran halkının II. dünya savaşındaki konukseverliğine değinerek, “Şu ana kadar 1400 İranlı Ukrayna sınırından Polonya'ya giriş yapmıştır. Ukrayna'da yaşanan trajik olayların ve Polonya'dan çıkışları ardından yetkililerimizin onlara yardım etme çabaları güzel hatıraları da beraberinde getirmiştir” dedi.

Kızılay ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği içinde insani yardım taşıyan bir uçağın gönderilmesine ve Ukrayna'da yerinden edilmiş kişilere insani yardım göndermeye hazır olduklarına atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, İran'ın Ukrayna krizinin siyasi bir çözümle sona erdirilmesine dayalı tutumunu dile getirerek, ''Ukrayna, Yemen, Afganistan veya dünyanın herhangi bir yerinde çifte standart uygulamadan savaşı çözüm olarak görmüyoruz'' ifadesine yer verdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise kadın ve çocukların tahliyesi ve Ukrayna'dan göç etmiş kişilere gıda ve tıbbi yardım sağlanması için insani bir koridor konusunu temel bir gereklilik olarak nitelendirerek, “Uluslararası Kızılhaç Komitesi de dahil olmak üzere bazı uluslararası kurumlar bir insani koridorun oluşturulması için çalışıyor. Polonya şimdiye kadar Ukrayna'dan bir buçuk milyon sığınmacı kabul etti ve bu sayının 5 milyona ulaşması muhtemel, bu da Ukrayna'nın komşuları için uluslararası desteği hayati hale getiriyor” dedi.