Emir Abdullahiyan'dan Ukrayna için telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Ukrayna’daki son durum, Antalya Diplomasi Forumu ve bu forum marjındaki etkinlikler ile Viyana görüşmeleri ele alındı.

Görüşmede ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran-Ankara ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla yakında İran’a geleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin ilerleme yolunda olduğunu belirterek, “Önümüzdeki hafta iki ülkeden heyetler ilişkilerin kapsamlı gelişimini izlemek için Tahran ve Ankara'ya gidecek” dedi.

Emir Abdullahiyan, Antalya Diplomasi Forumu’nun ve Türkiye, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının üçlü toplantısının başarılı geçmesini dileyerek, İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir heyet Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak” ifadesini kullandı.

Ukrayna’daki gelişmelere dikakt çeken Emir Abdullahiyan, “Ukrayna'da siyasi çözümü ve savaşı durdurmaya ve siyasi çözüme odaklanmaya yönelik siyasi girişimi destekliyoruz ve bu sürecin ilerlemesine yardımcı olmaya hazırız” ifadelerinde bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye’nin diğer ülkelere yönelik yaptırımlara karşı olduğunu belirterek, “Yaptırımlar hiçbir sorunun çözümü değil” dedi.

Ukrayna'daki krizin tırmanması, olası insani bir felaketin ortaya çıkması ve göçmen ve mülteci dalgasında artış konusundaki endişelerini dile getiren Çavuşoğlu, Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanlarının üçlü toplantısının bölgede ateşkes ve kalıcı barış sağlamak amacıyla yapılacağını söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ı Türkiye’yi ziyaret etmeye davet etti.

Emir Abdullahiyan ilaveten dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Viyana'daki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konulu müzakelerler ve Ukrayna krizi değerlendirilmişti.