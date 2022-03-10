Emir Abdullahiyan ile Azeri mevkidaşı Bayramov telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan diplomatik ilişkilerin otuzuncu yıldönümünü anarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlediğini söyledi.

Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmelere değinen Emir Abdullahiyan, Tahran ve Bakü’nün amacının bu bölgede huzur sağlamak olduğunu belirterek, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki kalan meselelerin dış müdahale olmaksızın çözülmesini temenni etti.

Emir Abdullahiyan iki ülke arasındaki seyahatların artması nedeniyle İran ile Azerbaycan arasındaki kara sınırının yeniden açılması gerektiğini ve İran'ın ekonomik ve enerji ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Yakın gelecekte İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu’nun yapılacağına dikkat çeken Emir Abdullahiyan, İran bu komisyondan olumlu sonuçlar alma ciddiyetini vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da iki ülke arasındaki işbirliklerinin son aylarda gelişmesinden ve İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu’nun yapılacağından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Tahran-Bakü ilişkilerinin gelişmekte olduğunu söyledi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi’nin Bakü ziyaretine değinen Bayramov, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu gösterdiğini belirterek, ülkesinin ekonomik anlaşmaların yürürlüğe girmesi için hazır olduğunu ifade etti.

İran: Siyonist Rejim'in küstahlığı cevapsiz kalmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, son günlerde Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen ve Devrim Muhafızları’na mensup iki kutsal türbe savunucusunun şehit olmasına neden olan Siyonist Rejim'in saldırısına tepki gösterdi.

Hatipzade, Siyonist Rejim'in saldırganlık, işgal ve suikast doğasından kaynaklanan bu eylemi şiddetle kınadı.

Terör saldırısında şehit düşenlerin aileleri için başsağlığı dileyen Hatipzade, çocuk katili Siyonist Rejim'in küstahlığı ve eylemlerinin cevapsız kalmayacağını vurgulayarak, “Bölgedeki direnişin ana hedeflerinden biri bu apartheid rejimini insanlığa karşı işlenen bu tür cinayetlerden sorumlu tutmaktır” dedi.

İran ve Özbekistan arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı imzalandı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Taşkent'te bulunan Şemhani ile Özbek mevkidaşı Viktor Mahmutov arasında yapılan ikili görüşmelerin ardından mutabakat zaptı imzalandı.

İmzalanan mutabakat zaptı iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğinin artırılması ve geliştirilmesini hedefliyor.

Yeni mutabakatla terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç ile mücadele alanında ortak çalışmalar artacak.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Müşaviri Viktor Mahmutov'un daveti üzere dün Taşkent'e gitmişti.