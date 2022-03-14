İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

'Siyonistlerin IKBY'deki faaliyetleri hakkında ikazda bulunmuştuk'

Iraklı yetkililerin Devrim Muhafızlarının icra ettiği füzeli operasyon ile ilgili açıklamalarına yanıt veren Hatipzade, "Komşularımızdan birinin İran için bir tehdit merkezi haline gelmesi kesinlikle kabul edilemez. Siyonist Rejim defalarca Irak toprakları üzerinden İran'ı tehdit etti ve aynı zamanda bu bölgede (IKBY) İslam Devrimi karşıtı terör gruplarının toplandığına tanık olduk. Irak merkezi hükümetini, ortak sınırlarınızın İran için güvensiz hale gelmesine izin vermemesi konusunda defaatle uyardık ve Siyonistlerin IKBY'deki faaliyetleri hakkında ikazda bulunduk. Irak'ın bu tür eylemlere bir an önce son vermesi gerekiyor. İşgalci rejim de, tüm üsleri konusunda bilgi sahibi olduğumuzu bilmeli." dedi.

Viyana müzakereleri

Hatipzade, ara verilen Viyana görüşmelerine ilişkin, "Masada kalan bazı kilit meseleler Washington'da alınacak kararı bekliyor. Şu anda anlaşma noktasında değiliz ve ABD'nin yanıtını bekliyoruz. Müzakere heyetleri başkentlerinde bulunuyor. İstişareler ise çeşitli seviyelerde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan'ın yarın Moskova'ya gidiyor

Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın (15 Mart) Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyarette bulunacağını duyurdu.

İran-Suudi Arabistan müzakereleri

Bağdat'ta yapılması beklenen yeni tur Tahran-Riyad müzakelerine ilişkin Hatipzade, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki beşinci tur müzakere toplantısının kesin tarihi henüz belli değil. İki taraf bir tarih üzerinde anlaştığında toplantı tarihi açıklanacaktır." dedi.

İran'dan Suudi Arabistan'daki toplu idama tepki

İranlı sözcü Suudi Arabistan’da uygulanan toplu idamla ilgili olarak, "Bu insanlık dışı eylem uluslararası hukuka aykırıdır. Tüm dünyanın insan haklarını konuştuğu şu günlerde uluslararası insan hakları kurumları, Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin sessiz kalmasını esefle karşılıyoruz." diye konuştu.