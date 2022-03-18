İnsan haklarına yönelik politik ve seçici bir yaklaşım onu baltalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'daki insan haklarının durumuna ilişkin Özel Raportör Cavid Rahman’ın son raporu ve iddialarına tepki olarak, “İran , Cavid Rahman’ın taraf tutan ve yanlış bilgi ve sonuçlarla dolu raporunu reddederek, İnsan haklarına yönelik siyasi ve seçici bir yaklaşımın yalnızca onu geliştirmeye yardımcı olmayacağını aynı zamanda insan haklarını baltalayacağını vurguluyor” dedi.

Hatipzade, “İran, taraf tutan zorlayıcı eylemleri kınayarak, Özel Raportörün bu eylemlerin insan haklarından yararlanma üzerindeki olumsuz etkilerini ele almamasını, İnsan Hakları Konseyi'nin 49. oturumuna sunduğu raporun eksikliğinin bir işareti olarak görmektedir” ifadesini kullandı.

Hatipzade, terörist ve Batılı gruplar da dahil olmak üzere taraf tutan kaynaklardan alınan yanlış bilgilere dayanan raportörün asılsız iddialarını reddederek, “İran, Özel Raportörün misyonunu kabul etmemesine ve İnsan Hakları Konseyi'nin kararını siyasi olarak değerlendirmesine rağmen, onun raporuna ilişkin görüşlerini her zaman dile getirmiştir. Ancak ne yazık ki bu dürüst yaklaşım raportörün İran'ın görüşlerini hiçe saymasıyla karşılaşmıştır” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade şöyle deva etti:

“İran Batılı ülkelerin insan haklarına yönelik ikili ve ikiyüzlü yaklaşımını reddederek, dünyada insan haklarını desteklemeye ve geliştirmeye kararlıdır ve ABD'nin tek taraflı zorlayıcı eylemlerine rağmen halkının insan haklarını ciddi bir şekilde desteklemeye devam etmektedir”