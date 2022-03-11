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11 Mar 2022 15:58

İran'dan AB'nin "Viyana" çağrısına yanıt

İran'dan AB'nin "Viyana" çağrısına yanıt

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Viyana müzakerelerine ara verilsin" çağrısına İran'dan yanıt geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da yürütülen müzakerelere ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Viyana müzakerelerine ara vermek, kalmış sorunların çözülmesinin ve nihai bir dönüşün önünü açabilir." dedi.

Hatipzade, tüm tarafların görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasına odaklandığını anlatarak, "Hiçbir dış faktör, toplu sözleşmeye doğru ilerleme konusundaki ortak irademizi etkilemeyecek." ifadesini kullandı.

Viyana'daki müzakereler, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında taraf ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla Nisan 2021'den bu yana sürüyor.

News Code 1900975
https://tr.mehrnews.com/news/1900975/

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