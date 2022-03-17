İran: İngilizlerin ödediği para elimizde İsviçre'de değil

Basın mensuplarına açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İngiltere'nin 40 yılı aşkın bir süre sonra İran'a ödediği borcu hakkında, "İngilizlerin tüm engellemelerine rağmen, İranlı diplomatlar tarafından yürütülen yoğun bir müzakere sürecinin ardından İngiltere'nin İran'a olan 390 milyon sterlin borcu ülke hazinesine başarıyla aktarıldı." dedi.

Hatipzade, "Daha önce de söylendiği gibi, son günlerde ilgili kurumların kapsamlı çabalarıyla bu önemli çalışma başarıyla son buldu ve İran'ın onurlu milletinin hakları İngiltere'den iade edildi ve ülke hazinesine aktarıldı." ifadesini kullandı.

Bu paranın eksiksiz olarak İran'ın elinde olduğunu belirten Hatipzade, "Geri ödenen paranın nasıl harcanacağı tamamen İran İslam Cumhuriyeti'nin kararına bağlıdır. İngilitere de dahil herhangi bir tarafın buna müdahale etme hakkına sahip değildir." diye konuştu.

İranlı sözcü, İngilizlerin ödediği paranın İsviçre bankalarına yatırıldığı iddasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tahran, 1970'li yıllarda İngiltere'den 1.500 Chieftain tankı iparişi verdi ancak ülkede devrim olduğu için bunların 185'i teslim edildi. Tahran'ın uluslararası mahkemeye taşıdığı olay günümüze kadar çözüme kavuşturulamamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Londra'nın İran'a olan borcun hükümetin ödemek istediği "meşru bir borç" olduğunu söylemişti.