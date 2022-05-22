Fransa'da turistleri taşıyan uçak düştü

Fransa'nın güneydoğusunda turistleri taşıyan küçük bir uçak düştü. uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Görgü tanıkları uçağın yanmış enkazında dört yetişkin ve bir çocuğun cesetinin bulunduğunu bildirdi.
Fransa'nın güneydoğusunda turistleri taşıyan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi öldü.
Fransa'nın güneydoğusunda turistleri taşıyan küçük bir uçak düştü. uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Görgü tanıkları uçağın yanmış enkazında dört yetişkin ve bir çocuğun cesetinin bulunduğunu bildirdi.
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