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22 May 2022 08:51

Fransa'da turistleri taşıyan uçak düştü

Fransa'da turistleri taşıyan uçak düştü

Fransa'nın güneydoğusunda turistleri taşıyan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi öldü.

Fransa'nın güneydoğusunda turistleri taşıyan küçük bir uçak düştü. uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıkları uçağın yanmış enkazında dört yetişkin ve bir çocuğun cesetinin bulunduğunu bildirdi.

News Code 1902366
https://tr.mehrnews.com/news/1902366/

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