İran: Yemen'de ateşkes sağlanması için her türlü girişimi destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik saldırısının yedinci yıldönümünde bir bildiri yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığ tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Suudi koalisyonunun Yemen halkına yönelik yıkıcı savaşı ve zalimce kuşatması bu ülkeyi üzyılın en büyük insani felaketiyle karşı karşıya getirmiş. Bu savaştan en çok masum siviller, kadın ve çocuklar etkilenmiştir ve Yemen’in hayati altyapıları, sağlık imkanları, ekonomi ve eğitim sektörleri zarar görmüştür.

Saldırgan koalisyon son yedi yılda bombalama ve füze saldırılarına yetinmemiş Yemen halkında yasadışı ve insanlık karşıtı kuşatma ve en kötü yaptırımlar uygulamaktadır.

Saldırgan koalisyonun bu insanlık dışı cinayeti, Batılı ve Amerikalı destekçilerin silah satışı, BM Güvenlik Konseyi’nde çifte standartlar benimsenmesi gölgesinde devam ediyor.

İran geçmişte olduğu gibi kuşatmayı kaldırmak ve ateşkes sağlamak için her türlü adil ve pratik çaba ve girişimi desteklemiş ve hala Yemen krizinin tek çözümünü Yemenliler tarafından yürütülen siyasi bir çözüm olarak görmektedir.”

İran ve Suriye dışişleri bakanları görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan iki ülke yetkililerinin farklı seviyelerdeki sürekli temaslarına değinerek, İran-Suriye ilişkilerini ayrıcalıklı ve stratejik bir ilişki olarak nitelendirdi.

İki ülkenin Dışişleri Bakanlıklarının anlaşmaları hayata geçirme konusundaki rolüne değinen Emir Abdullahiyan, “İran ve Suriye ticari ve ekonomik ilişki hacmini uygun seviyeye ulaştırmak için iki ülkenin imkanlarını harekete geçirmeliyiz. Bu doğrultuda, önceki anlaşmaların uygulanmasının yanında yeni işbirliği alanları da gündemde olmalıdır” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüşmelerine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, “Suriye meselelerinden birine tek taraflı ilgi gösterilmesi ve özellikle mültecilerin durumu, mahkum değişimi gibi diğer insani konulara dikkat edilmemesi, uluslararası çabalarda Suriye'nin güvenini kazanamaz” ifadelerinde bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da iki ülkenin bölgesel krizler karşısındaki yakın tutumundan memnuniyetini dile getirdi.

Faysal Mikdad, Astana sürecinin Suriye sorununu çözmedeki sonuçlarını ve özellikle İran’ın buradaki varlığını olumlu olarak nitelendirdi.

Arap ülkelerinin İran’la ilişkilerini iyileştirme gerektiğini vurgulayan Mikdad, “İran komşularının iyiliğini istiyor. İran ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerden memnunuz. Bölgesel ve uluslararası koşulların bu kriterlerin iyileştirilmesine yardımcı olmasını umut ediyoruz” dedi.

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 345 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 865'e, vaka sayısı ise 7 milyon 145 bin 877'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 753'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 842 bin 103'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.