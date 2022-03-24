İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 345 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 865'e, vaka sayısı ise 7 milyon 145 bin 877'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 753'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 842 bin 103'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.