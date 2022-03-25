Japonya, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımları genişletti

Japonya Dışişleri Bakanlığı, 25 Rus vatandaşı ve 81 Rus kuruluşu içeren yeni yaptırım paketinin kabul edildiğini açıkladı.

Yeni ekonomik yaptırım paketi, Otomobil Fabrikası URAL, Vympel Tersanesi, Amur Gemi İnşa Fabrikası, elektronik üreticisi Baykal Electronics ve bir dizi başka kuruluşu içeriyor.

Ayrıca Japonya, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ile Rusya'nın ulusal ekonomik kalkınma kurumu VEB.RF başkanı eşini, çelik imalatçısı Severstal'ın ana hissedarı Igor Shuvalov'u ve devlet şirketi Rostec CEO'su Sergey Chemezov'u da kapsayan 25 Rus vatandaşına da yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: Sputnik