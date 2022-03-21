Petrol fiyatları tırmanmaya başladı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,50 dolardan işlem görüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 131 dolarla rekor seviyeyi gören ve geçen hafta yeniden 96 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı yeniden tırmanmaya başladı.
Cuma günü 109,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,93 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,31 artışla 111,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,82 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıların yol açtığı arz endişelerinin etkili olduğu bildiriliyor.
Kaynak: Gazete Duvar
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