Petrolde 'salgın' düşüşü

Petrol fiyatları dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de artan vakaların endişe yaratması ve yeni önlemleri gündeme getirmesinin ardından haftaya düşüşle başladı.

Fiyatlamalar üzerinde Yemen'de Suudi Arabistan'a karşı 3 günlük ateşkes kararı alması da etkili oldu.

ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 3'lük düşüş görüldü. Brent petrol 117 dolar seviyesinden işlem gördü.

Vanda Insights Kurucusu Vandana Hari petrol fiyatlamalarında hâlâ Ukrayna ve Rusya arasındaki diplomatik görüşmelerin önemli bir unsur olduğunu, bu süreçte ciddi oynaklığın sürekli yaşanabileceğini belirtti.

Şanghay'da rekor vakalar

Yükselen vakalar bu sefer de ülkenin finans merkezi Şanghay'ı etkisi altına aldı. Şehir yönetiminin resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamaya göre 27 Mart itibariyle bölgede 3 bin 450 asemptomatik ve 50 semptomatik vaka kaydedildi. Bu rakam vakaların rekor seviyeye çıktığını gösterdi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülkenin en büyük büyük şehirlerden Şanghay'da bir önceki gün 47 semptomatik ve 2 bin 231 asemptomatik vaka saptanmıştı. Kentte son günlerde hastalığa dönüşen vaka sayısı ile belirti göstermeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor.

Şehir yönetimi 9 günlük süre içinde test gerçekleştirebilmek için 26 milyonluk şehirde iki aşamalı kapanmaya geçileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Bloomberg