İran: Yaptırımlara rağmen petrol ihracatımız arttı

Basın mensuplarına konuşan İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hüceste Mehr, ülkenin petrol ihracatının yüzde 40 arttığını duyurdu.

Petrol üretim kapasitesinin yaptırımlardan önceki seviyeye ulaştığını belirten Hüceste Mehr, "Bu önemli gelişme, yaptırımlar ve ekonomik baskılar koşullarında gerçekleşti." dedi.

Daha önce İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin ham petrol üretiminin günlük 3,8 milyon varile ulaştığını açıklamıştı.

Fars Körfezi'ndeki Güney Pars doğal gaz sahasından günlük üretimin de 705 milyon metreküpe ulaştığını belirten Ovci, bu sene ihracat rakamlarını artırmaya hazır olduklarını ifade etmişti.