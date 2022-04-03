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3 Nis 2022 13:48

Afganistan'da haşhaş ekimi yasaklandı

Afganistan'da haşhaş ekimi yasaklandı

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, ülke genelinde haşhaş ekimini tamamen yasakladı.

AA'nın haberine göre Taliban yönetimi, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin kararıyla ülke genelinde alkol, eroin, uyuşturucu hapları, esrar gibi sarhoş edici maddelerin kullanımı, ticareti ve her türlü uyuşturucu madde üreten fabrikaların yasaklandığını, bu kararı ihlal eden herkesin yargılanacağı ve cezalandırılacağını duyurdu.

Karara göre ülke genelinde haşhaş ekimi yapılmayacak.

Afganistan, dünyada yasa dışı yollarla uyuşturucu madde elde edilen haşhaş ve kenevir gibi bitkilerin en fazla üretildiği ve ihraç edildiği ülkelerin başında geliyor.

News Code 1901296
https://tr.mehrnews.com/news/1901296/

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