Negev Zirvesi Filistin davasına büyük bir ihanettir

Afganistan’a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Çin’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Sani ile görüştü.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ve Viyana görüşmeleri ele alındı.

Viyana’daki müzakereler hakkında Katarlı mevkidaşına bilgi veren Amir Abdullahiyan, Viyana’da nihai bir anlaşma sağlanmasının ABD tarafının gerçekçi tavrına bağlı olduğunu ifade ederek, “Nükleer anlaşmada yer alan tarafların haftalardır yürüttüğü yoğun çabaları sonuca varması için ABD'nin aşırı taleplerinden vazgeçmesi gerekiyor.” dedi.

Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede işgal altındaki Negev’de düzenlenen “Kötülük Zirvesi”ne tepki göstererek altılı zirveyi kınadı.

Söz konusu zirveyi Filistin davasına “büyük bir ihanet” olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, Siyonist Rejim’in İslam dünyasının temel sorunu olduğunu söyledi.

Bakan Emir Abdullahiyan, “Ne yazık ki, bazı ülkeler hain girişimlerle, dünya Müslümanlarının Kudüs ve Filistin davasına çelişmesine rağmen, bu rejimle ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyor.” diye konuştu.

Negev Zirvesi, ABD’nin yanı sıra Siyonisr Rejim, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE), Fas ve Mısır Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenmişti.