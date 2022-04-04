İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 53 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 519 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 368’e, vaka sayısı ise 7 milyon 171 bin 165’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 591’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 890 bin 768’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.