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4 Nis 2022 14:29

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 53 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve  3 bin 519 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 368’e, vaka sayısı ise 7 milyon 171 bin 165’e çıktı.
Virüse yakalanan hastalardan bin 591’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 890 bin 768’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1901319
https://tr.mehrnews.com/news/1901319/

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