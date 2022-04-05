İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 615 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 407’ye, vaka sayısı ise 7 milyon 175 bin 780’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 440’ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 895 bin 961’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.