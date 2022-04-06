Çin ve Ermenistan liderlerinden karşılıklı kutlama mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping mesajında Çin ve Ermenistan’ın geleneksel dostluk işbirliği ortakları olduklarına işaret ederek, geçen 30 yıl içinde ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişme eğilimini koruduğunu kaydetti. Xi, COVID-19 salgınının meydana gelmesinden bu yana, iki ülkenin el ele vererek, salgınla mücadelede işbirliğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şi Cinping, Ermenistan ile ikili ilişkilere büyük önem verdiklerine işaret ederek, Khachaturya ile birlikte 30. yıldönümünden doğan fırsatlardan faydalanmaya, çeşitli alanlardaki işbirliğini pekiştirmeye, böylece iki ülkenin halklarına daha fazla yarar getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan kutlama mesajında, Ermenistan’ın Çin’in kaydettiği gelişim başarılarına ve oynadığı küresel role büyük önem verdiğine değinerek, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ile birlikte, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin istikrarlı gelişmesini gerçekleştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: CRI Türkçe