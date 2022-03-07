Çin: Rusya'yla dostluğumuz kaya gibi sağlam

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna krizine ilişkin son açıklamasında Rusya'nın "Pekin'in en önemli stratejik ortağı” olduğunu söyledi; Moskova ile ilişkileri "dünyadaki en önemli ikili ilişkilerden biri" olarak nitelendirdi. Wang Yi, Çin'in Rusya ile dostluğunun "kaya gibi sağlam" olduğunu ve işbirliği beklentilerinin çok geniş olduğunu ifade etti.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) Pekin'deki yıllık toplantısında konuşan Wang Yi, "Batılı ülkelerin Rusya'ya dönük yaptırım kararlarının yeni sorunlar yarattığını ve siyasi çözümü tehdit ettiğini" savundu.

Wang Yi, "Uluslararası alanda Rusya'ya dönük kararlar ne kadar tehlikeli olursa olsun Rusya'yla ilişkilerini sürdürmeye devam edeceklerini" ifade etti. Çinli bakan, "İki halk arasındaki dostluğu, kapsamlı bir Çin-Rusya ortaklığının gelişmesini destekleyeceğiz" diye konuştu.

"Çatışmaların tırmanmasına karşıyız"

Bakan Wang Yi 5 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yapmış, görüşmede "Çin'in Ukrayna'da çatışmaları tırmandıran her türlü adıma karşı olduğunu" belirtmişti.

Çin lideri Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 4 Şubat'ta Pekin'de yapılan görüşmenin ardından ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Kaynak: Gazete Duvar