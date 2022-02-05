Rusya ve Çin'den ortak bildiri: NATO'nun fazla genişlemesine karşıyız

Kış Olimpiyatları'nın açılışı için Pekin'e giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşme ardından yayınlanan ortak bildiride iki ülke, NATO'nun genişlemesi de dahil, birçok konudaki tavrını ortaya koydu. Tayvan'ın statüsü ile ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki AUKUS Güvenlik Ortaklığı Anlaşması'na da bildiride yer verildi.

Pandemiden bu yana Pekin'i ilk kez ziyaret eden Putin ile bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yaklaşık iki yıldır ilk kez bir dünya lideri ile yüz yüze görüştü. Çinli mevkidaşını "sevgili dostum" diye niteleyen Putin, Çin'le aralarındaki "benzersiz" ilişkinin uluslararası ilişkilere örnek olduğunu söylerken, Şi Cinping de görüşmenin Çin-Rus ilişkilerine canlılık kazandıracağını belirtti.

NATO'ya çağrı

Görüşme sonrasındaki ortak bildiride ise, iki ülkenin "NATO'nun daha fazla genişlemesine karşı oldukları" ifade edildi. Metinde doğrudan Ukrayna'dan bahsedilmemesine karşın, iki lider bildiride NATO'yu "ideolojik Soğuk Savaş yaklaşımlarından vazgeçmeye" çağırdı.

Rusya ile Çin ayrıca, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın geçen yıl imzaladığı AUKUS Güvenlik Ortaklığı Anlaşması'ndan kaygı duyduklarını bildirdi. AUKUS anlaşmasında, Avustralya'nın Asya-Pasifik bölgesinde güvenliği artırmak için nükleer denizaltı yapması öngörülüyor. AUKUS, büyük ölçüde Güney Çin Denizi gibi bazı tartışmalı bölgelerde gerginlik yaratmakla suçlanan Çin'e karşı bir girişim olarak görülüyor. Rusya da Tayvan konusunda da Çin'i destekledi ve Çin'in kendi parçası olarak gördüğü Tayvan'ın bağımsızlığının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Kaynak: Gazete Duvar