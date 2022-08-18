Sudan'da saldırı: 7 kişi öldü

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur'da yetkililerden yapılan açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce Kuzey Darfur eyaletine bağlı Malagat bölgesindeki bazı köylerde saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin kaçırıldığı kaydedildi.

Saldırganların bölgenin güvenlik ve istikrarını bozmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, "Bölgede savaşa, çatışmaya ve yıkıma yol açmak istiyorlar" ifadesi kullanıldı.

Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği, durumun kontrol altına alınması için gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada, faillerin adalete teslim edileceği ifade edildi.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu Kuzey Darfur'da, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Cumhuriyet