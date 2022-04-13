  1. Toplum
13 Nis 2022 12:56

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 356 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 711'e, vaka sayısı ise 7 milyon 199 bin 861'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 376'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 930 bin 509'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1901499
https://tr.mehrnews.com/news/1901499/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler