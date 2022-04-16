Bahreyn'de Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

Bahrain Mirror sitesinde yer alan bilgiye göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da Filistin ve Mescid-i Aksa'ya destek için gösteri düzenlendi.

Başkent Manama'nın kuzeyinde düzenlenen gösteride işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları kınandı.

Gösteride Siyonist İsrail ile Al Halife rejimi arasındaki normalleşme anlaşmasını eleştiren sloganlar atıldı.

Siyonist güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında çok sayıda Filistinli yaralanmıştı.

Mescid-i Aksa'de Filistinlilere müdahalesinde 470 kişi gözaltına alınmıştı.