Dünya İslami Uyanış Kurultayı'ndan İsrail'e kınama

Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Siyonist Rejim’in Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara karşı düzenlediği baskını kınadı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Dünya Müslümanları son günlerde Siyonist Rejim güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırdığına ve onların kutsal değerlerine saygısızık yaptığına tanık oldu. Dünya İslami Uyanış Kurultayı Siyonist Rejim’in bu cinayetlerini kınamakta ve Filitin halkını direnişinden dolayı övmekte.”

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Siyonist Rejimin son zamanlarda işlediği cinayetlerine karşı küresel bir tepki verilmesi gerektiğini belirterek, tüm ulusları, seçkinleri ve uluslararası ve İslami toplumları, Siyonist apartheid rejiminin işgalciliği karşısında Filistin halkının güvenliğini sağlama ve Siyonistlerin Filistin’deki cinayetlerini önleme yönünde hareket etmeye çağırdı.