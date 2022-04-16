Batı Şeria ve Kudüs'te yaralananların sayısı 344'ü buldu

Filistin Kızılayı'nın verdiği bilgilere göre dün (15 Nisan) işgal güçlerinin sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskında ve Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde gerçekleştirdikleri saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısı toplamda 344 oldu. Bunların büyük çoğunluğunu ise Mescid-i Aksa'ya yönelik baskında yaralananlar oluşturuyor.

Kızılay tarafından verilen bilgilerde yaralıların bazılarının gerçek mermilerle, bazılarının plastik mermilerle, bazılarının ses ve gaz bombalarıyla, bazılarının da darp edilerek yaralandığı ifade edildi.

Arap medyasına göre, Mescid-i Aksa'de Filistinlilere müdahalesinde 470 kişi gözaltına alındı.