  1. Dünya
  2. Ortadoğu
16 Nis 2022 10:52

Batı Şeria ve Kudüs'te yaralananların sayısı 344'ü buldu

Batı Şeria ve Kudüs'te yaralananların sayısı 344'ü buldu

Siyonist Rejim'in Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskında ve Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde gerçekleştirdikleri saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısı toplamda 344 oldu.

Filistin Kızılayı'nın verdiği bilgilere göre dün (15 Nisan) işgal güçlerinin sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskında ve Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde gerçekleştirdikleri saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısı toplamda 344 oldu. Bunların büyük çoğunluğunu ise Mescid-i Aksa'ya yönelik baskında yaralananlar oluşturuyor.

Kızılay tarafından verilen bilgilerde yaralıların bazılarının gerçek mermilerle, bazılarının plastik mermilerle, bazılarının ses ve gaz bombalarıyla, bazılarının da darp edilerek yaralandığı ifade edildi.

Arap medyasına göre, Mescid-i Aksa'de Filistinlilere müdahalesinde 470 kişi gözaltına alındı.

News Code 1901548
https://tr.mehrnews.com/news/1901548/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler