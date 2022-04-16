İran'dan Filistin'e destek mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist Rejim güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınla ilgili açıklamada bulundu.
Hatipzade'nin paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İsrail rejiminin mübarek Ramazan ayındaki yeni vahşeti, derin bir öfkeye neden olmuştur. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.
İsrail apartheid rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi, baskıcı rejimi şiddeti tırmandırmaya teşvik ettiğini gösteriyor.
Müslümanlar Filistin davasını desteklemek için birlik ve berberlik içinde olmalı."
Siyonist güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'da çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
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