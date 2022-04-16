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16 Nis 2022 19:46

İran'dan Filistin'e destek mesajı

İran'dan Filistin'e destek mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Müslümanların Filistin davasını desteklemek için birlik ve berberlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist Rejim güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınla ilgili açıklamada bulundu.

Hatipzade'nin paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İsrail rejiminin mübarek Ramazan ayındaki yeni vahşeti, derin bir öfkeye neden olmuştur. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.

İsrail apartheid rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi, baskıcı rejimi şiddeti tırmandırmaya teşvik ettiğini gösteriyor.

Müslümanlar Filistin davasını desteklemek için birlik ve berberlik içinde olmalı."

Siyonist güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'da çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

News Code 1901571
https://tr.mehrnews.com/news/1901571/

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