İran Meclis Başkanı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada Siyonist Rejim’in Mescid-i Aksa baskınına değinerek, “Filistin mazlum halkının Siyonistler tarafından katledilmesi ve Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler, işgalci Siyonist Rejimin Filistin halkının direnişine karşı artan korkusunu gösteriyor” dedi.

Muhammed Bakır Galibaf, “Filistinli gençler başta olmak üzere Müslüman gençler, cani Siyonistlerden kardeşlerinin intikamını alacak ve İran, nihai hedefe ulaşılıncaya kadar onurlu ve cesur Filistin halkının yeni intifadasını tüm gücüyle destekleyecektir. Aynı zamanda güçlü direniş cephesi dünyada Siyonist düşmanın planlarını boşa çıkaracaktır” ifadelerinde bulundu.

Galibaf, “Müslüman ülkelerin hükümetleri ve duyarlı halkları, mübarek Ramazan ayında işgalci Siyonist Rejimin cinayetlerini kınamalıdır” ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı sözlerine ayrıca “Hiç şüphesiz Filistinlilerin katledilmesine sessiz kalan hükümetler, Müslümanların gözünde cinayet işleyenlerin suç ortağı olarak görülüyor” ifadesini ekledi.