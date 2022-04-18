Nükleer anlaşmada hiçbir değişiklik olmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleler hakkında değerlendirmede bulundu.

Siyonist Rejim'in Mescid-i Aksa baskını

Hatipzade, Siyonist Rejimin Filistin halkına yönelik son cinayetlerine ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına değinerek, "Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, son olayları kınamak doğrultusunda İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'ne bir mektup yazdı ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü. Maalesef bölgedeki bazı ülkelerin normalleşme süreci bu rejimi daha güstah hale getirmiştir" dedi.

Viyana görüşmeleri

Viyana görüşmelerine atıfta bulunan Hatipzade, “Viyana görüşmelerinin konuları herkes için net. Genel bir anlaşmaya varıncaya kadar hiçbir konuda anlaşama sağlanamaz. Hala bazı meseleler var, bu meseleler bittiğinde anlaşma sağlanabilir diyebiliriz" ifadesini kullandı.

Hatipzade, "Viyana’da görüşülenler nükleer anlaşmanın tüm hükümlerine uygundur ve anlaşmada herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Nükleer anlaşmanın iki belgesi ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı hareket ölçüsü olmuştur” diye kaydetti.

İran’ın döviz kaynaklarının serbest bırakılması

İran’ın döviz kaynaklarının serbest bırakılması hakkında Hatipzade şu ifadelerde bulundu:

“İran halkının kaynaklarının serbest bırakılması ve İran parasının ülkeye iade edilmesinin hiçbir üçüncü ülke ile ilgisi yoktur ve ABD yönetiminin İran ile ilgili herhangi bir konuya müdahale etmeye çalışması, onların davranışlarının Biden'ın iddialarından ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. İran ihraç ettiği her şeyin parasını alıyor. Kaynakların serbest bırakılması konusunda açıklamalar yaptık ve İran'a bir heyet geldi. Her şey yolunda gidiyor ve ABD'nin buna müdahale etmesine izin vermeyeceğiz.”

Irak heyetinin Tahran ziyareti

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in bir hükümet heyeti başında İran’a yaptığı ziyaretini değerlendiren Hatipzade, “Irak Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinde ele alınan en önemli konulardan biri Şalamçe-Basra demiryoluydu. İki ülke vatandaşlarının hareketi ve vize verilmesi hakkında Irak’la görüşmekteyiz. Irak, özellikle İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerdeki rolünü oynamaya çalışmıştır. İran-Irak ilişkilerinin bir sınırı yoktur ve bu ilişkiler artabilir” dedi.

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