İran Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Shenzhou 13 ve Çinli astronotları eve döndü. Bu büyük başarı için Pakin hükümeti ile Çin halkını tebrik ediyoruz.” dedi.

Büyükelçi Keşavarzzade, “İran ve Çin arasında uzay alanında işbirliği yapılabilir.” ifadesini kullandı.

Çin’in Shenzhou-13 uzay aracının dönüş kapsülü, 16 Nisan’da Pakin saatiyle sabah 09.56’da yeryüzüne indi.

Kapsül, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Dongfeng iniş alanına iniş yaptı.

Uzay aracında bulunan Çinli astronotlar Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu’nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Shenzhou-13, 16 Ekim 2021’de uzaya fırlatılmış ve uzay istasyonunun Tianhe çekirdek modülüyle kenetlenmişti.