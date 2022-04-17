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17 Nis 2022 12:37

İranlı büyükelçi:

İran ve Çin arasında uzay alanında işbirliği yapılabilir

İran ve Çin arasında uzay alanında işbirliği yapılabilir

İran Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzzade, Çin’e ait Shenzhou-13 uzay aracı ile mürettebatının Dünya’ya başarılı dönüşünü tebrik ederek, “İran ve Çin arasında uzay alanında işbirliği yapılabilir.” dedi.

İran Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Shenzhou 13 ve Çinli astronotları eve döndü. Bu büyük başarı için Pakin hükümeti ile Çin halkını tebrik ediyoruz.” dedi.

Büyükelçi Keşavarzzade, “İran ve Çin arasında uzay alanında işbirliği yapılabilir.” ifadesini kullandı.

Çin’in Shenzhou-13 uzay aracının dönüş kapsülü, 16 Nisan’da Pakin saatiyle sabah 09.56’da yeryüzüne indi.

Kapsül, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Dongfeng iniş alanına iniş yaptı.

Uzay aracında bulunan Çinli astronotlar Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu’nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Shenzhou-13, 16 Ekim 2021’de uzaya fırlatılmış ve uzay istasyonunun Tianhe çekirdek modülüyle kenetlenmişti.

News Code 1901583
https://tr.mehrnews.com/news/1901583/

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