Siyonist Rejim'den Gazze sınırına hava savunma sistemi takviyesi

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tansiyon yükselirken, savunma sistemleri Gazze Şeridi'ne 100 kilometre mesafedeki bir yere yerleştirildi.
Siyonist güçlerinin Mescid-i Aksa saldırıları ve bölgedeki gerilime ilişkin Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da son günlerde yaşanan olayların yansımalarından Siyonist Rejim sorumlu tutulmuştu.
Açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir ve ibadet edenlere yönelik saldırıdan işgalciler sorumludur." ifadeleri kullanılmıştı.
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