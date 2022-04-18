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18 Nis 2022 10:26

Siyonist Rejim'den Gazze sınırına hava savunma sistemi takviyesi

Siyonist Rejim'den Gazze sınırına hava savunma sistemi takviyesi

Siyonist güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gelebilecek füze saldırılarına karşı sınıra yakın bölgedeki savunma sistemini artırdığını açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tansiyon yükselirken, savunma sistemleri Gazze Şeridi'ne 100 kilometre mesafedeki bir yere yerleştirildi.

Siyonist güçlerinin Mescid-i Aksa saldırıları ve bölgedeki gerilime ilişkin Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da son günlerde yaşanan olayların yansımalarından Siyonist Rejim sorumlu tutulmuştu.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir ve ibadet edenlere yönelik saldırıdan işgalciler sorumludur." ifadeleri kullanılmıştı.

News Code 1901605
https://tr.mehrnews.com/news/1901605/

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