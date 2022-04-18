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18 Nis 2022 19:08

Çin’den "Mescid-i Aksa" açıklaması

Çin’den "Mescid-i Aksa" açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Siyonist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına dair açıklamada bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugünkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlarken, Çin’in gerilimden kaygı duyduğunu belirterek, Kudüs’ün statüsü ve sahipliğinin karmaşık bir sorun olduğunu, tarafların Birleşmiş Milletler’in ilgili kararları doğrultusunda Kudüs’ün tarihine ve mevcudiyetine saygı göstermesi ve koruması, gerilimin tırmanmasını önlemek için temkinli davranması çağrısında bulundu.

Sözcü Wenbin, Filistin sorununun önemsenerek, uluslararası toplum özellikle büyük devletlerin iki devletli çözüm planı temelinde Filistin ile İsrail arasında barış görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1901624
https://tr.mehrnews.com/news/1901624/

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