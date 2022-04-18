İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 9 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 854'e, vaka sayısı ise 7 milyon 208 bin 968'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 307'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 948 bin 946'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.