İran'da günlük vefat sayısı 20'nin altına indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 607 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 896'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 212 bin 395'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 225'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 954 bin 941'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.