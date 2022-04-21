İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 413 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 919'a, vaka sayısı ise 7 milyon 213 bin 808'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 173'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 958 bin 45'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.