Suudi Arabistan'dan sürpriz Suriye kararı

Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerinde daha önce oldukça popüler olan Suriye dizileri, Şam yönetimine yönelik tepkiye paralel olarak bu ülkelerin televizyon kanallarından çekilmişti.

Bunun üzerine işsiz kalan Suriyeli oyuncular, diğer Arap ülkeleri dizilerinde rol almaya başlamıştı.

Son olarak Suudi Arabistan’daki “MBC” televizyon kanalı, Suriye yapımı “Erteleme” adlı bir TV dizini 2 Nisan’dan bu yana ekrana getiriyor.

Şam bölgesinde çekilen ve savaşı anlatan bu televizyon serisinin gösterime girmesiyle birlikte 2011 yılından bu yana Suudi Arabistan’da Suriye filmlerine yönelik boykot ortadan kalktı.

Ortadoğu’da Ramazan boyunca TV dizileri en fazla seyredilme oranına ulaşıyor.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Şam’da 2018 yılından bu yana kapalı olan büyükelçiliğini açma kararı almıştı.

Kaynak: Euronews Türkçe