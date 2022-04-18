Gazze'den işgal altındaki topraklara roket atıldı

Bu akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nden işgal altındaki topraklara roket atıldığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Gazze Şeridi sınırındaki Siyonist yerleşimleri Kissufim ve Ein HaShlosha'da 20.23 sularında sirenler çaldı.

Roket atışları sebebiyle çalan sirenlerin ardından bölgede patlama sesleri duyuldu.

Siyonist Rejim ordusu, olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin havada vurularak imha edildiğini iddia etti.

Son dönemde Filistin ve Mescid-i Aksa'da artan gerilim sonrasında Gazze Şeridi'nde çatışma çıkabileceği ifade ediliyordu.