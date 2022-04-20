Çin: Ateşkes, Ukrayna’daki insani krizi çözecek tek yoldur

Zhang Jun, dün BM Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna’daki insani kriz sorunu için düzenlenen toplantıda, Çin’in çatışan tarafları soğukkanlılığı koruyarak, uluslararası insani yasayı uygulamaya, siviller ile sivil amaçlı tesislerin güvenliklerini savunmaya ve personelin tahliye edilmesi ile insani yardım hareketlerine kolaylık sağlamaya çağırdığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereye değinen Zhang Jun, Rusya ve Ukrayna’ya müzakere yolunda ısrar ederek, fikir ayrılıklarını azaltıp, ateşkesi gerçekleştirmek için uygun koşulları oluşturma çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Diğer tarafların tüm dikkatlerini diplomatik müzakereye çevirmesi gerektiğini vurgulayan Zhang, “Büyük miktarlarda silahlar göndermek, barış yerine, ancak çatışmaların uzanmasına veya tırmanmasına ve insani felaketin daha da ciddileşmesine yol açacak.” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların sonucunu değerlendiren Zhang, yaptırımların getirdiği olumsuz etkilere önem verilmesi ve bu etkilerin yok edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Zhang, “yaptırım girişimlerinden, dünya ekonomisinin istikrarlı temeline zarar verdiği, uluslararası ilişkilere de yeni belirsizlik ve riskler getireceği için bir an önce vazgeçilmelidir” diye konuştu.

Kaynak: CRI Türkçe