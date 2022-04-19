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19 Nis 2022 16:34

ABD ve Avrupa Ukrayna’yı görüşecek

ABD ve Avrupa Ukrayna’yı görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Avrupalı ortaklarıyla video konferans aracılığıyla görüşmesi bekleniyor.

Amerikan medyasına göre, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan, Ukrayna’ya devam eden desteğimizin ve yakın koordinasyonumuzun bir parçası olarak Rusya’nın eylemlerinden sorumlu tutulması çabalarını görüşmek üzere, müttefikler ve ortaklarla bir video konferans görüşmesi yapacak” denildi.

Görüşmeye ABD’nin yanı sıra Kanada, İngiltere, Danimarka, İtalya, Fransa, Polonya ve Romanya liderleri ile NATO Genel Sekreteri, AB Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Başkanı'nın da katılması öngörülüyor.

News Code 1901661
https://tr.mehrnews.com/news/1901661/

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