ABD ve Avrupa Ukrayna’yı görüşecek

Amerikan medyasına göre, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan, Ukrayna’ya devam eden desteğimizin ve yakın koordinasyonumuzun bir parçası olarak Rusya’nın eylemlerinden sorumlu tutulması çabalarını görüşmek üzere, müttefikler ve ortaklarla bir video konferans görüşmesi yapacak” denildi.

Görüşmeye ABD’nin yanı sıra Kanada, İngiltere, Danimarka, İtalya, Fransa, Polonya ve Romanya liderleri ile NATO Genel Sekreteri, AB Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Başkanı'nın da katılması öngörülüyor.