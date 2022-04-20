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20 Nis 2022 15:48

Çin, ABD yönetiminin kötü niyetli siber faaliyetleri konusunda endişeli

Çin, ABD yönetiminin kötü niyetli siber faaliyetleri konusunda endişeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD yönetiminin sorumsuz ve kötü niyetli siber faaliyetleri konusunda ciddi endişelerini dile getirdi ve ABD’nin ilgili faaliyetleri derhal durdurması çağrısında bulundu.

Basında yer alan haberlere göre, Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi, dün ABD yönetiminin çeşitli ülkelere yönelik siber saldırıları hakkında erken uyarı göndererek bir rapor yayınladı.

ABD yönetiminin özel olarak siber silahlar geliştirdiğine, küresel çapta siber saldırı platformları konuşlandırdığına ve Fransa, Almanya, Kanada, Türkiye ve Malezya gibi ülkelerde katmanlı atlama sunucuları ve VPN kanallarını kurduğuna dikkat çekildi.

Wang Wenbin, ABD'nin bir süredir, Çin'e komşu ülkeler başta olmak üzere, ilgili ülkeleri, sözde “yeteneklerini geliştirmek” gerekçesiyle ABD ile “siber güvenlik işbirliği” yapmaya zorladığını söyledi.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1901694
https://tr.mehrnews.com/news/1901694/

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