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20 Nis 2022 12:01

Bursa'da cezaevi otobüsüne bombalı saldırı

Bursa'da cezaevi otobüsüne bombalı saldırı

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Türk medyasına göre, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cezaevi aracının geçişi sırasında bir patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.

Bursa Valisi Canbolat, "İnfaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu" bildirdi.

'Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor'

Patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.

News Code 1901680
https://tr.mehrnews.com/news/1901680/

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