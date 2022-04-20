Bursa'da cezaevi otobüsüne bombalı saldırı

Türk medyasına göre, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cezaevi aracının geçişi sırasında bir patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.

Bursa Valisi Canbolat, "İnfaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu" bildirdi.

'Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor'

Patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.