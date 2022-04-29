İstanbul’da fabrikada patlama ve yangın: 3 ölü, 9 yaralı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde saat 13.00 sıralarında 3 katlı vernik ve boya fabrikasında gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti.

Ara ara patlamaların yaşandığı yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı da görüldü.

Yangın aynı zamanda fabrikanın yakınında bulunan ormanlık alana da sirayet etti. İtfaiyenin müdahalesi ile fabrikadaki ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

Üç işci hayatını kaybetti

Tuzla Kaymakamı Akça'dan acı haber geldi. Akça 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin ise yaralandığını açıkladı.

Uçaktan füze atılmış gibiydi

Olay hakkında konuşan Abdurrahman Çankaya, “Cuma namazına giderken bir patlama yaşandı. O anda herkes kaçışmaya başlamıştı. Daha sonra büyük bir patlama daha gerçekleşti. Fabrikalardaki insanlar fabrikalardan kaçmaya başladı. Hayatımda böyle patlama duymadım. Uçaktan bir füze atılmış gibiydi, halen korku ve paniği hissediyorum. Çok sayıda yaralının olduğunu gördüm. Yangın 4 veya 5 farklı yere sıçradı, daha sonra ormanlık alana sıçrama oldu. Yaralı ve ölü olduğunu düşünüyorum” dedi.

Öte yandan patlamanın ve yangının fabrikada bıraktığı hasar drone ile görüntülendi.

İstanbul İtfayesi’nden açıklama

İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi’nde yer alan bitişik nizam 6 işyerinde çıkan yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor." denildi.

Kaynak: Haberler.com