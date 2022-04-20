Rusya'da kripto parayla ihracat ve ithalat izni gündemde

Izvestia, Maliye Bakanlığı'nın kripto paralarla ilgili düzenlemeyi içeren bir yasa taslağına ilişkin değerlendirmesini yayınladı.

Buna göre, tasarıda Rusya'daki mal ve hizmetler için ödemelerde kripto para birimlerinin kullanımının yasaklanması öngörülüyor ama Federal Vergi Servisi, bu konuda istisna yapılmasını istiyor.

Vergiciler, ülkenin içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak ihracat ve ithalatta kripto paranın "kısmen desteklenebileceğini" düşünüyor.

Rus uzman Maksim Başkatov, çoğu ülkenin yasalarının kripto para birimindeki işlemleri yasaklamadığını, ancak bunun Rusya'ya karşı yaptırımları aşma girişimi olarak görülebileceğini belirtiyor.

Uzmana göre dijital para, dolar ve euro cinsinden işlem yapmanın imkansız olduğu koşullarda ödemeleri optimize etmek için kullanılabilir.

Maliye Bakanlığı'nın Rusya'da dijital para birimlerinin dolaşımını düzenlemeye ilişkin tasarısı gündemde. Tasarıda, ilk kez kripto para madenciliğine ilişkin düzenleme öngörülürken, kripto para birimi “Rusya Federasyonu'nun para birimi olmayan bir ödeme ve yatırım aracı” olarak niteleniyor.