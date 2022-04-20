  1. Ekonomi
20 Nis 2022 17:09

Rusya'da kripto parayla ihracat ve ithalat izni gündemde

Rusya'da kripto parayla ihracat ve ithalat izni gündemde

Rusya Federal Vergi Servisi FNS, şirketlerin ihracat ve ithalat için kripto para ile ödeme yapmasına izin verilmesini önerdi.

Izvestia, Maliye Bakanlığı'nın kripto paralarla ilgili düzenlemeyi içeren bir yasa taslağına ilişkin değerlendirmesini yayınladı.

Buna göre, tasarıda Rusya'daki mal ve hizmetler için ödemelerde kripto para birimlerinin kullanımının yasaklanması öngörülüyor ama Federal Vergi Servisi, bu konuda istisna yapılmasını istiyor.

Vergiciler, ülkenin içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak ihracat ve ithalatta kripto paranın "kısmen desteklenebileceğini" düşünüyor.

Rus uzman Maksim Başkatov, çoğu ülkenin yasalarının kripto para birimindeki işlemleri yasaklamadığını, ancak bunun Rusya'ya karşı yaptırımları aşma girişimi olarak görülebileceğini belirtiyor.

Uzmana göre dijital para, dolar ve euro cinsinden işlem yapmanın imkansız olduğu koşullarda ödemeleri optimize etmek için kullanılabilir.

Maliye Bakanlığı'nın Rusya'da dijital para birimlerinin dolaşımını düzenlemeye ilişkin tasarısı gündemde.  Tasarıda, ilk kez kripto para madenciliğine ilişkin düzenleme öngörülürken, kripto para birimi “Rusya Federasyonu'nun para birimi olmayan bir ödeme ve yatırım aracı” olarak niteleniyor.

News Code 1901700
https://tr.mehrnews.com/news/1901700/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler